В Twitter появилась функция, позволяющая удалять подписчиков
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:05, 12 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Новая функция появилась в Twitter. Теперь пользователи получили возможность удалять подписчиков без предварительной блокировки. Об этом заявила служба поддержки соцсети.
Подобную функцию компания начала тестировать ещё в сентябре. Теперь опция доступна всем пользователям.
Опция, позволяющая удалить подписчика, теперь доступна всем, — сообщили в службе поддержки.
По имеющимся данным, пользователи не будут получать извещений о том, что кто-то удалил их из списка своих подписчиков.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов приступила к взысканию с соцсети Twitter почти 13 миллионов рублей. Компания оштрафована за неудаление запрещённой информации. Кроме того, 26 миллионов рублей будет взыскано с Facebook.