В России за время пандемии компьютеры подорожали минимум на 20%

https://static.news.ru/photo/07b9dfda-92f5-11eb-946a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Продавцы рассказали, насколько подорожала компьютерная техника за время пандемии коронавируса в России. По их словам, электроника выросла в цене на 20%.

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причём только в I квартале 2021 г. — на 10–12%, — приводят «Ведомости» сообщение экспертов.

В частности, цены на ноутбуки в России в I квартале 2021 года выросли относительно последнего квартала прошлого года в среднем на 10%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 20–25%. Это касается всей компьютерной техники — лэптопов и десктопов.

При этом прогнозы специалистов по ценам пессимистичны. В ближайшие два квартала ожидается рост цен практически во всех категориях электроники. В качестве причин указываются увеличение стоимости комплектующих, а также подорожание контейнерных перевозок.

Как писал NEWS.ru, пробка, образовавшаяся в Суэцком канале из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given, может стать причиной роста цен на электронику в России.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров.