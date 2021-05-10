В Роскачестве назвали лучшие переносные колонки

Эксперты Роскачества изучили рынок беспроводных колонок и назвали лучшие устройства этой категории, говорится на сайте организации.
Всего в топ
Второе место заняла Fender Newport, третье — JBL Go 3, четвёртое — JBL Xtreme 3. Замыкает пятёрку лидеров LG Xboom Go PL7. Лучшим недорогим девайсом стоимостью до пяти тысяч рублей стала SJBL GO 3.
Если вы планируете брать колонку в путешествие или часто с ней передвигаться, то лучше выбрать лёгкую и компактную модель. <...> Если же проблема транспортировки остро не стоит, то можно подобрать более тяжёлые и габаритные девайсы, которые чаще всего смогут дать более качественный и громкий звук, — посоветовали эксперты.
Ранее специалисты Роскачества провели экспертизу качества пылесосов. Объектами исследования стали модели в ценовом диапазоне от 3780 до 46 900 рублей. Общая оценка складывалась из пяти показателей: удобство, производительность, эффективность фильтрации пыли, уровень шума и выносливость.
Лучшей была признана модель Miele Complete C3 Cat & Dog Powerline SGEF3, набравшая максимальное количество баллов. В экономкатегории (стоимостью до 10 тысяч рублей) победа досталась пылесосу Tefal TW6856EA.