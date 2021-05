В Роскачестве назвали лучшие переносные колонки

https://static.news.ru/photo/482a6744-b242-11eb-bfc7-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества изучили рынок беспроводных колонок и назвали лучшие устройства этой категории, говорится на сайте организации.

Всего в топ вошло 43 девайса, 17 из которых появились в нём впервые. Первое место заняла колонка Sony SRS-XB43, получившая 3,69 балла из пяти. Исследователи оценили качество звука, большую автономность, поддержку популярных кодеков, яркую подсветку и защиту от влачи. При этом они отметили, что колонка обладает внушительными размерами и её нельзя взять с собой «на всякий случай».

Второе место заняла Fender Newport, третье — JBL Go 3, четвёртое — JBL Xtreme 3. Замыкает пятёрку лидеров LG Xboom Go PL7. Лучшим недорогим девайсом стоимостью до пяти тысяч рублей стала SJBL GO 3.

Если вы планируете брать колонку в путешествие или часто с ней передвигаться, то лучше выбрать лёгкую и компактную модель. <...> Если же проблема транспортировки остро не стоит, то можно подобрать более тяжёлые и габаритные девайсы, которые чаще всего смогут дать более качественный и громкий звук, — посоветовали эксперты.

