Twitter запретил импортировать твиты в новую трамповскую соцсеть Gettr

Американская социальная сеть Twitter, которая ранее удалила аккаунт действующего президента Дональда Трампа за «призывы к насилию» после нападения на Капитолий, 10 июля 2021 года запретила импортировать твиты в новую соцсеть Gettr, которую называют проектом команды Трампа.

В Gettr на это отреагировали претензией к команде архитектора Twitter Джека Дорси. Руководство соцсети призвали разобраться, является ли социальная сеть ответственной за контент или признаёт право собственности пользователей на их твиты.

Заодно в компании в очередной раз напомнили, что у них, в отличие от Twitter, свобода слова.

Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах подать иски против технологических гигантов, в числе которых Facebook, Twitter и Google.

Он назвал цензурой действия этих компаний по блокировке его аккаунтов в социальных сетях. Бывший глава Белого дома заявил: кроме компенсации и восстановления аккаунтов, он хочет, чтобы технологические гиганты понесли ответственность за свои действия.