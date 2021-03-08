Стала известна предварительная дата первой презентации Apple в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0150c5aa-80bc-11eb-9be2-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com

Американская компания Apple готовится провести масштабное мероприятие весной 2021 года, первое в 2021-м, где собирается представить новинки, сообщил в социальных сетях авторитетный информатор Джон Проссер. По его словам, презентация состоится 23 марта в режиме онлайн. Официально производитель электроники пока не подтвердил данную информацию.

Готовые продукты: Air Tags, iPad Pro, AirPods, Apple TV, — написал Проссер на своей официальной странице в Twitter.

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Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV



Take that however youâd like... — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Предположительно специалисты из Купертино покажут новую версию планшета iPad Pro с поддержкой 5G и процессором A14X Bionic. Другой продукт — умная метка AirTags — предназначена для отслеживания вещей. Кроме того, Apple может презентовать наушники AirPods третьего поколения и приставку Apple TV.

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