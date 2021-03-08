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Стала известна предварительная дата первой презентации Apple в 2021 году

12:21, 09 марта 2021 13
Фото: apple.com

Американская компания Apple готовится провести масштабное мероприятие весной 2021 года, первое в 2021-м, где собирается представить новинки, сообщил в социальных сетях авторитетный информатор Джон Проссер. По его словам, презентация состоится 23 марта в режиме онлайн. Официально производитель электроники пока не подтвердил данную информацию.

Готовые продукты: Air Tags, iPad Pro, AirPods, Apple TV,написал Проссер на своей официальной странице в Twitter.

Предположительно специалисты из Купертино покажут новую версию планшета iPad Pro с поддержкой 5G и процессором A14X Bionic. Другой продукт — умная метка AirTags — предназначена для отслеживания вещей. Кроме того, Apple может презентовать наушники AirPods третьего поколения и приставку Apple TV.

Накануне смартфон iPhone 12 Pro резко подешевел до 85 тысяч рублей в РФ. Обвал дошёл до 15% начальной цены. Оригинальная версия iPhone 12 также стала доступнее. Поставки в магазины страны выровнялись, и ажиотаж спал. Стоимость iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта рухнула до 62 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нового iPhone 13 Pro с одним терабайтом встроенной памяти побьёт предыдущие рекорды. Предполагается, что она составит $1699. Политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя.

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