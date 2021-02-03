Стоимость нового iPhone 13 Pro станет рекордно высокой

https://static.news.ru/photo/401df75c-6614-11eb-b755-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com

Стоимость нового iPhone 13 Pro с одним терабайтом встроенной памяти побьёт предыдущие рекорды. Предполагается, что она составит $1699.

Политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя, считают журналисты издания MyDrivers.

По мнению издания, при каждом увеличении памяти на 128 гигабайт цена устройства увеличивается примерно на $100. Так, в США iPhone 12 Pro с 128 гигабайтами памяти был оценён в $999 долларов, версии на 256 и 512 гигабайт — $1099 и $1299 долларов соответственно.

Таким образом, iPhone 13 Pro с накопителем в один терабайт может быть оценён в США и Китае в $1699. При этом следует ожидать, что следующий аппарат линейки iPhone 13 Pro Max может быть ещё дороже. Однако смартфон с одним терабайтом встроенной памяти позволит пользователю не беспокоиться о хранении личных данных и съёмке фото и видео высокого качества.

Как писал NEWS.ru, по оценкам специалистов, себестоимость модели Apple iPhone X на 256 гигабайт составляет чуть более $412, что, в свою очередь, меньше его стоимости в России на $1188.

Самый дорогой компонент гаджета — OLED-дисплей от Samsung, который стоит $80. Далее следует 256-гигабайтный модуль NAND-памяти, который производит компания Toshiba. Разработчик iPhone платит за него $45. В свою очередь процессор Apple A11 Bionic производства TSMC стоит $26, а за 3D-сенсор для работы Face ID придётся отдать $25.