Специалист рассказал об использовании одной из камер смартфона

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Новые ноутбуки MacBook Pro получат дополнительные разъёмы, от которых производитель — корпорация Apple — отказался несколько лет назад. В них вновь появятся HDMI-порт и слот для чтения SD-карт.

Как оказалось, пользователи остались крайне недовольны решением Apple лишить лэптопы востребованных интерфейсов. Для полноценной работы им постоянно приходится докупать переходники для формата USB-C, передаёт РИА Новости со ссылкой на MacRumors....