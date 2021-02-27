Специалист рассказал об использовании одной из камер смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков пояснил, в чём особенность датчика Time of flight. По его словам, он способен работать в неосвещённом помещении, что помогает определить точное расстояние до объекта.
Также данный датчик используется и для сканирования лица,
Если говорить о самой технологии, то датчики Tof излучают короткий инфракрасный световой сигнал, а камера фиксирует время его пролёта. Tof-камеры способны измерять расстояние в пределах зоны, отображаемой видеокамерой за один снимок, — подчеркнул Кусков.
Такую возможность он назвал основным достоинством этой функции.
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