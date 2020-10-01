СМИ: Apple анонсирует новый iPhone к 16 октября

https://static.news.ru/photo/9192df6e-0497-11eb-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Корпорация Apple может представить новый iPhone 12 до 16 октября.

Такие выводы делают СМИ на основании сообщения китайского онлайн-ритейлера Tmall, который объявил, что предзаказ на iPhone 12 будет открыт 16 октября, сообщает RNS.

Торговая площадка предложит покупателям iPhone 12 Pro Max в тёмно-синем или красном вариантах, отмечается в сообщении.

Ранее появлялись слухи о том, что официальная презентация нового смартфона от Apple состоится в середине октября.

15 сентября состоялась ежегодная презентация корпорации Apple, на которой были представлены ряд гаджетов, однако новый iPhone 12 на ней так и не показали. В октябре ожидается ещё одно мероприятие с презентацией нового поколения смартфонов от Apple.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны размеры и названия отдельных моделей iPhone нового поколения. СМИ сообщали, что Apple планирует продавать новые iPhone 12 без гарнитуры в комплекте.