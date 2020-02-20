Некоторые владельцы смартфонов серии Galaxy рассказали о получении странного уведомления. Оно содержало только «1» в заголовке и ту же «1» внутри сообщения.
Уведомление была показано посредством приложения Find My Mobile. Через него пользователи могут удалённо находить или блокировать устройства, выполнять резервное копирование данных в Samsung Cloud, удалять локальные данные и блокировать доступ к Samsung Pay. После нажатие на появившееся сообщение оно просто закрывалось, и с девайсом ничего не происходило.
Спустя около трёх часов после первых комментариев случившиеся прокомментировал в Twitter официальный канал поддержки Samsung в Великобритании. В сообщение
Ранее NEWS.ru рассказал, что компания DisplayMate протестировала новинку Samsung Galaxy S10. Эксперты после изучения дисплея смартфона назвали его лучшим из существующих в мире.
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