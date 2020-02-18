https://static.news.ru/photo/1b196618-5241-11ea-8f7d-fa163e074e61_660.jpg Samsung Galaxy S20 Фото: samsung.com

Компания DisplayMate протестировала новинку Samsung Galaxy S10. Эксперты после изучения дисплея смартфона назвали его лучшим из существующих в мире.

Эксперты высоко оценили охват цветовых пространств, низкую отражательную способность экрана, высокую яркость S20 Ultra и плавность благодаря частоте обновления в 120 Гц. Дисплей удостоился описания «визуально неотличимого от идеального».

Весной 2019 года DisplayMate также оценил экран Samsung Galaxy S10 как лучший в мире.

При этом в середине февраля автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон испытал на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip. Несмотря на то что устройство оснащено ультратонким стеклом, по шкале Мосса дисплей получил 2–3 балла, что соответствует пластиковым экранам Galaxy Fold и Motorola Razr.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Samsung готова исполнять требования российского законодательства, в том числе и по предустановке российского программного обеспечения на смартфоны.