https://static.news.ru/photo/abfe0d16-bcdf-11e9-90be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com|Global Look Press

Компания Samsung в сотрудничестве с Xiaomi продемонстрировала датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.

Samsung Collaborates With Xiaomi To Announce 108MP Mobile Camera https://t.co/uwdBxB1ykx pic.twitter.com/BvP14sJcUQ — NaijaKnowHow (@Naijaknowhow) 12 августа 2019 г.

Датчик сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселя и снимать 6K-ролики (6016 x 3384) при 30 кадрах в секунду. Технология Samsung Tetracell будет собирать свет с четырёх пикселей, превращая его в 27-мегапиксельный сенсор, Smart-ISO автоматически выберет правильные значения чувствительности ISO в зависимости от освещения.

Массовое производство Samsung ISOCELL Bright HMX начнётся в конце августа. Первым смартфоном с новым сенсором, предположительно, станет Xiaomi Mi Mix 4.

Ранее News.ru рассказал, что Xiaomi презентовала в России смартфон Mi A3. Аппарат получил стеклянный корпус и каплевидный вырез для селфи-камеры.



