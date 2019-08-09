Компания Samsung в сотрудничестве с Xiaomi продемонстрировала датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.
Датчик сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселя и снимать 6K-ролики (6016 x 3384) при 30 кадрах в секунду. Технология Samsung Tetracell будет собирать свет с четырёх пикселей, превращая его в 27-мегапиксельный сенсор, Smart-ISO автоматически выберет правильные значения чувствительности ISO в зависимости от освещения.
Массовое производство Samsung ISOCELL Bright HMX начнётся в конце августа. Первым смартфоном с новым сенсором, предположительно, станет Xiaomi Mi Mix 4.