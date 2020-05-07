Рынок умных часов вырос во время вспышки коронавируса

https://static.news.ru/photo/7674399e-9048-11ea-8355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/Global Look Press

Поставки умных часов в первом квартале 2020 года выросли на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года. Как утверждают аналитики, увеличение отгрузок обусловлено онлайн-продажами.

Умные часы хорошо продаются через онлайн-каналы розничной торговли. Многие потребители используют устройства для мониторинга своего здоровья и поддержания физической формы во время самоизоляции, — объясняет старший аналитик Strategy Analytics Стивен Вальцер.

Несмотря на вспышку коронавируса в начале года, поставки умных часов достигли 13,7 млн единиц. Apple Watch сохранили доминирующее лидерство — доля «яблочного» аксессуара на мировом рынке составила 55%. В первом квартале компания отгрузила 7,6 млн умных часов, что на 23% больше по сравнению аналогичным периодом 2019 года.

На втором месте расположилась Samsung. Компания поставила 1,9 млн умных часов, её рыночная доля сократилась с 15% до 14%. Аналитики объясняют снижение отгрузок Samsung ситуацией с COVID-19 в Южной Корее, а также усилением позиций конкурента в лице американского производителя Garmin, который впервые за два года занял третье место в списке лидеров.

Strategy Analytics ожидает , что мировые поставки умных часов замедлятся во втором квартале 2020 года из-за пандемии, но восстановятся во втором полугодии, когда магазины вновь откроются.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple объявила дату начала проведения Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате.