Рынок умных часов вырос во время вспышки коронавируса

Поставки умных часов в первом квартале 2020 года выросли на 20% по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года. Как утверждают аналитики, увеличение отгрузок обусловлено онлайн-продажами.
Умные часы хорошо продаются через онлайн-каналы розничной торговли. Многие потребители используют устройства для мониторинга своего здоровья и поддержания физической формы во время самоизоляции, — объясняет старший аналитик Strategy Analytics Стивен Вальцер.
Несмотря на вспышку коронавируса в начале года, поставки умных часов достигли 13,7 млн единиц. Apple Watch сохранили доминирующее лидерство — доля «яблочного» аксессуара на мировом рынке составила 55%. В первом квартале компания отгрузила 7,6 млн умных часов, что на 23% больше по сравнению аналогичным периодом 2019 года.
На втором месте расположилась Samsung. Компания поставила 1,9 млн умных часов, её рыночная доля сократилась с 15% до 14%. Аналитики объясняют снижение отгрузок Samsung ситуацией с COVID-19 в Южной Корее, а также усилением позиций конкурента в лице американского производителя Garmin, который впервые за два года занял третье место в списке лидеров.
Strategy Analytics
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple объявила дату начала проведения Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате.
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