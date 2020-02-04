https://static.news.ru/photo/164dacb8-4727-11ea-b78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mobile Inform Group/facebook.com

Mobile Inform Group (MIG) и АО «Аэронавигационные и информационные системы» (АИС), входящее в структуру Ростеха, намерены выпустить линейки защищённых мобильных устройств для корпоративного сегмента. Смартфоны и планшеты стоимостью до 60–90 тыс. руб. будут производиться на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.

АИС планирует вложить 1 млрд руб., включая собственные и заёмные средства, MIG — более 50 млн руб. Объём производства может составить до нескольких десятков тысяч штук в год. Первая партия (2 тыс. изделий) выйдет до конца 2020 года. Производители считают, что устройства будут интересны всем видам полевых служб, силовым ведомствам, здравоохранению, энергетике и нефтегазовой отрасли, транспорту и ЖКХ.

Аппаратной платформой станут промышленный смартфон MIG S6 и корпоративный планшет MIG T8X, поддерживающие Android 9 и 10 и российские Astra Linux и «Аврора», передаёт газета «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru рассказал, что в Ростехе подготовили предложение о создании специальной авиакомпании, парк которой будет состоять только из самолётов и вертолётов российского производства.

По словам индустриального директора кластера авиации Анатолия Сердюкова, все заинтересованные стороны в ближайшее время обсудят детали предложения. Только после этого можно будет говорить о параметрах проекта.