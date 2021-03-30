Россияне намерены удалять предустановленный софт на гаджетах

https://static.news.ru/photo/5143d758-97d0-11ea-952a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опрос компании EST показал, что 29% россиян намерены удалить предустановленный на гаджеты софт. Как полагают эксперты, со временем этот показатель должен снизиться. Об этом пишут «Известия».

Закон о предустановке отечественного софта вступает в силу с 1 апреля 2021 года. С этого момента на продаваемых в России смартфонах, компьютерах и телевизорах будет заранее установлен пакет российских программ.

По данным ESET, пользоваться установленными приложениями намерены также 29% граждан, остальные 42% сочли этот вопрос непринципиальным.

При этом 38% участников опроса доверяют отечественным программам. Некачественными их считают 28% респондентов.

Как полагают эксперты, процент пользователей, отказывающихся от российского софта, небольшой и он ожидаем. У людей уже есть любимые и хорошо знакомые сервисы, а также список собеседников, который одномоментно не перейдёт на отечественный софт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Согласно закону, ответственность за это нарушение для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом писал NEWS.ru.