https://static.news.ru/photo/fb125e1c-d3c2-11e9-9cd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Более 900 приложений-фонариков в Google Play запрашивали у пользователей доступ к разным функциям и данным смартфонов.

Программное обеспечение в среднем запрашивает 25 разрешений. Среди них — доступ к данным и записи контактов, а также к записи звука. Полученную информацию могут использовать не только разработчики, но и рекламодатели для процесса монетизации.

Эксперты компании Avast представили топ-10 подозрительных приложений-фонариков, в которых число запрашиваемых разрешений составляет от 68 до 77. Четыре продукта из антирейтинга загрузили более 1 млн раз. Как отметили в компании, в число изученных приложений вошли как доступные, так и уже удалённые из онлайн-магазина.

Ранее News.ru сообщил, что специалисты проанализировали актуальные мобильные угрозы для Android. Наибольшее число вредоносных программ было обнаружено в России — их доля составляет 16%.