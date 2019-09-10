https://static.news.ru/photo/5ae90a18-d3bc-11e9-b896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debarchan Chatterjee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты проанализировали актуальные мобильные угрозы для Android. Наибольшее число вредоносных программ было обнаружено в России — их доля составляет 16%.

На втором и третьем месте расположились Иран (15%) и Украина (8%) соответственно. Количество уязвимостей Android-устройств уменьшилось: число мобильных угроз сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом доля критического вредоносного программного обеспечения заметно увеличилась, выяснили специалисты антивирусной компании ESET.

Сетевые злоумышленники продолжают использовать и улучшать программы-вымогатели, которые остаются одной из самых распространённых мобильных угроз. Недавно обнаруженный Android/Filecoder.C использует как симметричное, так и асимметричное шифрование и распространяется посредством СМС-сообщений по списку контактов.

Ранее News.ru рассказал, что уязвимость ряда смартфонов под управлением Android позволяет осуществлять на устройства продвинутые фишинговые атаки. Под угрозой оказались аппараты таких брендов, как Samsung, LG, Huawei и Sony.