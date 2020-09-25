Появилась летающая камера для дома, способная отпугнуть грабителя

Подразделение Amazon Ring представило камеру для дома Always Home Cam с режимом беспилотника.
Соответствующий видео-анонс опубликован на YouTube-канале производителя.
Как уточняется, в основном режиме камера может вести наблюдение во время пристыковки к док-станции. Также разработка предусматривает активацию режима дрона через смартфон — в этом случае камера покидает док-станцию и управляется дистанционно.
Примечательно, что камера переходит в режим дрона и при сработавшей сигнализации. Так, на смартфон пользователя придёт уведомление, а камера начнёт видеотрансляцию непосредственно из помещения.
Новый девайс поступит в продажу в 2021 году и будет стоить $249.
Ранее NEWS.ru писал, что дизайнер и разработчик под никнеймом Traf опубликовал в Twitter скриншот своей домашней страницы в iOS. Пользователям социальной сети так понравились самодельные иконки, что вскоре предприимчивый разработчик создал отдельный сайт и стал их продавать.
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