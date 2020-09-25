Появилась летающая камера для дома, способная отпугнуть грабителя

https://static.news.ru/photo/06f52172-ff34-11ea-8968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ring/youtube.com

Подразделение Amazon Ring представило камеру для дома Always Home Cam с режимом беспилотника.

Соответствующий видео-анонс опубликован на YouTube-канале производителя.

Как уточняется, в основном режиме камера может вести наблюдение во время пристыковки к док-станции. Также разработка предусматривает активацию режима дрона через смартфон — в этом случае камера покидает док-станцию и управляется дистанционно.

Примечательно, что камера переходит в режим дрона и при сработавшей сигнализации. Так, на смартфон пользователя придёт уведомление, а камера начнёт видеотрансляцию непосредственно из помещения.

Новый девайс поступит в продажу в 2021 году и будет стоить $249.

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