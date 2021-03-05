Porsche представил велосипед по цене Lada Vesta

Немецкий автомобильный концерн Porsche представил электрические велосипеды по цене российского авто Lada Vesta. В частности, eBike Cross и eBike Sport обойдутся покупателю в 10,7 тысячи долларов и в 8,5 тысячи, соответственно.
В продаже велосипеды для езды пересеченной местности и в городских условиях появятся весной нынешнего года, сообщается на сайте бренда.
Велосипеды обладают полной подвеской и рамой, но электромоторы у них разные, — цитирует презентацию портал Car.ru.
У eBike Cross лучше тормоза, подседельный штырь и 12-ступенчатая трансмиссия, чтобы быстро переключать передачи. Он работает на японском моторе EP8, который может разогнать велосипед до 25 км/ч.
Porsche is expanding its range of e-mobility products and introducing two new e-bikes to the market, both of which reflect the timeless design, outstanding technical features and fascination of the Porsche brand
На таком транспорте лучше передвигаться по городу, а eBike Sport подойдёт для лесных или горных поездок.
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