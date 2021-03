Porsche представил велосипед по цене Lada Vesta

В продаже велосипеды для езды пересеченной местности и в городских условиях появятся весной нынешнего года, сообщается на сайте бренда.

У eBike Cross лучше тормоза, подседельный штырь и 12-ступенчатая трансмиссия, чтобы быстро переключать передачи. Он работает на японском моторе EP8, который может разогнать велосипед до 25 км/ч.