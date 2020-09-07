Пользователи сообщили о ломающем WhatsApp баге

https://static.news.ru/photo/c17d63a4-f1ad-11ea-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Global Look Press

В WhatsApp появился баг, который полностью ломает мессенджер. По данным пользователей, он представляет собой комбинацию бессвязных символов.

Отмечается, что эта «текстовая бомба» быстро распространяется по Сети и если не смартфоне не предусмотрено резервное копирование, то можно потерять все свои файлы. Восстановить работу приложения можно только после переустановки. Кроме того, от неё невозможно защититься.

Как сообщает портал WABetainfo, проблема актуальна для программы как на iOS, так и на Android.

Пользователи сообщили об опасном баге в офис Facebook, но реакции пока не последовало.

Ранее NEWS.ru писал, что в коде мессенджера WhatsApp были обнаружены шесть новых уязвимых мест. Согласно сообщению справочного центра приложения, все шесть уязвимостей уже устранены. Несмотря на то что хакеры могли дистанционно воспользоваться слабыми местами в коде программы, следов того, что кто-то ими воспользовался, нет, отмечают в компании. Также в сообщении говорится, что разработчики чата запустили специальный сайт, где будут уведомлять пользователей о новых погрешностях программы, подчеркнув, что это поможет быстрее исправлять ошибки.