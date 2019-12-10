https://static.news.ru/photo/bfd16ec6-1b23-11ea-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: slashgear.com

Компания Oppo в рамках мероприятия Inno Event в Шэньчжэне презентовала собственные очки дополненной реальности (AR). Таким образом производитель смартфонов намерен расширить линейку предлагаемых продуктов.

These are the @oppo AR Glasses - coming in 2020. Testing coming soon. pic.twitter.com/czimkDc12t — David ImeI (@DurvidImel) December 10, 2019

Устройство получило двойную камеру с эффектом «рыбий глаз», HD-модуль, технологию 3D-реконструкции для создания изображений, с которыми можно взаимодействовать в псевдовиртуальном пространстве, и трёхмерное объёмное звучание. AR-очки также распознают жесты и голос.

Что касается программной части, то устройство получит различный контент дополненной реальности, включая игры и сервисы. Как заявили разработчики, по сравнению с AR-очками Hololens от Microsoft продукт китайской компании тоньше и легче.

Oppo запустит новинку в первом квартале 2020 года.

Ранее News.ru сообщил, что производитель чипов Qualcomm анонсировал платформу Snapdragon XR2 для дополненной и виртуальной реальности. Она станет основой для очков дополненной реальности, которые компания разрабатывает совместно с Niantic, знакомой игрокам по Pokémon Go.