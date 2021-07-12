Названы приложения, «съедающие» память смартфона

Модель смартфона, тип и версия приложений влияют на расход памяти мобильного устройства. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала аналитик — исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвира Гильфанова.

По словам эксперта, чем больше функций у приложения, тем больше оно весит. Программы вроде Яндекс.Go — самые тяжёлые. В целом же основное место в смартфоне занимают мессенджеры, музыкальные сервисы и библиотеки файлов.

В мессенджерах при этом есть возможность регулирования использования памяти с помощью внутренних настроек приложения. Чтобы освободить место, часто достаточно очистить медиафайлы и кеш.

Чистить память смартфона лучше всего с помощью встроенных опций, которые позволят не потерять необходимые данные. Для смартфонов Apple существует функция «Сгрузить приложение».

На Android меню очистки чаще всего находится в настройках смартфона. В «настройках», а затем в «приложениях» следует отсортировать программы по размеру. Устройство покажет самые тяжёлые. Для очистки памяти необходимо выбрать «очистить память» или «очистить кеш».

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