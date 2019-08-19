https://static.news.ru/photo/4be36266-c318-11e9-931c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Абсолютное большинство россиян заявили, что не могут обойтись в отпуске без смартфона, в то время как флешка и карта памяти становятся всё менее популярными и уступают облачным хранилищам.

Согласно опросу Hi-Tech Mail.Ru, среди необходимых гаджетов для отпуска лидируют смартфоны, внешнее зарядное устройство, фотоаппараты и навигатор. При этом меньше всего путешественников брали с собой флешки или карты памяти, видеокамеры, а также умные браслеты.

По данным сервиса «Облако Mail.Ru», с каждым годом количество фотографий, которые хранятся пользователями на серверах ресурса, увеличивается на 23%.

Ранее эксперты Ozon.travel составили рейтинг самых популярных примет у российских туристов. Выяснилось, что перед долгой поездкой более половины путешественников стараются присесть «на дорожку», другие стараются не зашивать ничего перед дорогой, чтобы не навлечь несчастье.