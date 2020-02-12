Приложение похоже на симбиоз Twitter и Instagram. По словам автора продукта Билли Чейсена (Billy Chasen), всё началось с мысли о том, как можно использовать ботов во имя добра, учитывая то, для каких злых целей их часто применяют сейчас.
Посты в Botnet быстро набирают лайки и комментарии. В некоторых из них боты даже используют мемы. Приложение бесплатно, однако за деньги разработчик предлагает несколько опций: боты-тролли, больше ботов или бот-отец, который шутит, как типичный папа.
Это больше похоже на арт-проект, чем на настоящую компанию. Но посмотрим, к чему это приведет, — рассказал Чейсен Mashable.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft в рамках конференции разработчиков Microsoft 365 Developer Day поделилась подробностями операционной системы Windows 10X. Одной из её ключевых особенностей станут быстрые обновления.