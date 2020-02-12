https://static.news.ru/photo/db85d314-4d8c-11ea-bc89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователям стало доступно новое необычное приложение Botnet. Оно представляет собой симулятор социальной сети с единственным реальным человеком и миллионами ботов, которые им одержимы.

Приложение похоже на симбиоз Twitter и Instagram. По словам автора продукта Билли Чейсена (Billy Chasen), всё началось с мысли о том, как можно использовать ботов во имя добра, учитывая то, для каких злых целей их часто применяют сейчас.

Посты в Botnet быстро набирают лайки и комментарии. В некоторых из них боты даже используют мемы. Приложение бесплатно, однако за деньги разработчик предлагает несколько опций: боты-тролли, больше ботов или бот-отец, который шутит, как типичный папа.

Это больше похоже на арт-проект, чем на настоящую компанию. Но посмотрим, к чему это приведет, — рассказал Чейсен Mashable.

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