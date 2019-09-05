https://static.news.ru/photo/73df7e50-cfd7-11e9-a5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев. Она уже тестируется как внутри компании, так и среди зарубежных поставщиков, и может появиться в линейке iPhone 2020 года.

Touch ID будет задействовать большую площадь дисплея и сможет работать в тандеме с технологией распознавания лиц Face ID. В случае успешного тестирования новинка появится в следующем году, однако не исключено, что она может задержаться до 2021 года.

Поставщики смогли интегрировать технологию в iPhone, однако компании пока не удалось наладить её массовое производство. Представитель Apple отказался от комментариев, сообщает Bloomberg .

В начале августа похожим прогнозом поделился аналитик Мин-Чи Куо. Однако он уверяет, что Apple не сможет оснастить iPhone 2020 года подэкранным Touch ID. В течение следующих 17 месяцев Apple намерена решить множество технических проблем, чтобы предоставить пользователям устройства более высокого уровня.

Издание также подтвердило появление бюджетного iPhone в первой половине 2020 года. Смартфон получит 4,7-дюймовый экран и будет похож на iPhone 8. При этом Touch ID будет встроен в кнопку «Домой», а не в дисплей.

