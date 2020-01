С момента первой презентации и по сегодняшний день iPhone остаётся главным продуктом Apple. Однако «яблочный» смартфон мог появиться на рынке немного позже, уступив место другому, не менее популярной разработке компании — планшету iPad.

Скажу вам по секрету, но фактически планшет был первым. У меня возникла идея избавиться от клавиатуры и начать набирать текст на стеклянном мультитач-дисплее. И я спросил наших ребят, можем ли мы придумать такой экран, — рассказал Стив Джобс на мероприятии D8 Conference в 2010 году.

Ребята действительно смогли, но вот первый прототип не вызвал восторга у главы Apple. Бывший инженер компании Джошуа Стрикон в книге The One Device: The Secret History of the iPhone попытался вспомнить, как именно тогда отреагировал Джобс: либо он сказал, что «эта штука подходит только для чтения электронной почты, сидя на унитазе», либо то, что он хочет девайс для чтения e-mail в туалете.

Презентация iPad прошла 27 января 2010 года, через три года после анонса iPhone. Тогда Джобс сказал, что планшет — «самая передовая технология в волшебном и революционном устройстве», создаёт и определяет совершенно новую категорию девайсов.

Оригинальный iPad получил 9,7-дюймовый дисплей, одноядерный процессор Apple A4, до 64 Гб памяти, 256 Мб оперативной памяти, 10 часов автономной работы и разъём для наушников. Камер в первой модели предусмотрено не было. Толщина устройства составляла всего 13 мм, а вес —680 г (версия с Wi-Fi). На то время, как утверждала Apple, планшет был тоньше и легче любого ноутбука или нетбука.

NEWS.ru в связи с юбилеем iPad вспомнил, как изменился «яблочный» планшет за 10 лет.