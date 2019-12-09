https://static.news.ru/photo/bd088288-1a51-11ea-bc91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Китайская компания Huawei в 2020 году расширит список устройств, поддерживающих её собственную операционную систему Harmony OS. Смартфоны, планшеты и компьютеры в перечень не попали.

По словам главы подразделения потребительского ПО Huawei доктора Ванг Ченглу, производитель по-прежнему предпочитает использовать Android на своих телефонах, в то время как Harmony появится в умных часах, гаджетах для виртуальной реальности и других устройствах.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Huawei сводит к минимуму использование в своих устройствах американских комплектующих. Проведённый анализ смартфона Mate 30 показал полное отсутствие западных деталей. Huawei нашла новых поставщиков для нескольких критически важных компонентов.

При этом компания на данный момент пока не смогла полностью отказаться от американских деталей, хотя ей и запрещено вести дела с большинством из них. Эксперты при разборке Mate 30 Pro 5G обнаружили чипы производства Qualcomm и Texas Instruments.