https://static.news.ru/photo/4ae6fa10-d634-11e9-bd72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro. Производитель написал в Twitter, что профессиональные фотографии «не должны стоить пользователю руки, ноги или почки».

Pro photography shouldn't cost an and a . Or a kidney. pic.twitter.com/cliEQ9gPLb — Honor India (@HiHonorIndia) 11 сентября 2019 г.

К посту Honor прикрепила изображения с хирургами и надписью I Had Kidneys («У меня были почки»). Лампа в операционной выполнена в виде новой системы камер «яблочных» смартфонов, которую уже успели высмеять пользователи.

Новую линейку iPhone представили 10 сентября в рамках ежегодной презентации. Устройства получили обновлённую систему, камеру и процессор A13 Bionic, который называют мощнейшим на рынке смартфонов. Тем не менее, как писал News.ru, iPhone 11 не удивит «яблочников».



