ФАС потребовала от Apple обеспечить конкурентные условия для разработчиков

https://static.news.ru/photo/c8f4d2f8-e928-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала американской корпорации Apple устранить нарушения, ограничивающих конкуренцию на рынке приложений для мобильных устройств на операционной системе iOS.

Как сообщает ведомство, комиссия ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. Согласно предписанию, Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков «по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием».

Кроме того, предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков.

Дело в отношении Apple было возбуждено в августе 2019 года по жалобе «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении корпорацией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

ФАС установил, что осенью 2018 года после выхода операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time Apple начала ограничивать инструменты и возможности сторонних разработчиков приложений родительского контроля, в результате такие приложения потеряли часть важного функционала.

Компании надлежит исполнить требования предписания до 30 ноября 2020 года, а также сообщить в ФАС России в течение 5 дней со дня выполнения.

Как писал NEWS.ru, Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram, у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру. По мнению заявителя, производитель iPhone нарушил правила конкуренции, касающиеся магазина приложений App Store, заявил представитель ЕК 31 июля 2020 года. Ранее аналогичные требования выдвинули компании Spotify и Rakuten. Их представители заявили, что «яблочный» магазин приложений, являясь монополистом, навязывает разработчикам невыгодные условия, в частности комиссию за покупки в 30%. Только за счёт этих сборов Apple зарабатывает около $1 млрд в год. Руководство Telegram также считает, что Apple препятствует инновациям из-за своего монопольного положения на рынке