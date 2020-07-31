Еврокомиссия получила жалобу на Apple от Telegram

https://static.news.ru/photo/064e1178-d349-11ea-af0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram («Телеграм»), у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру. По мнению заявителя, производитель iPhone нарушил правила конкуренции, касающиеся магазина приложений App Store, заявил представитель ЕК 31 июля 2020 года.

Мы подтверждаем, что получили жалобу от Telegram на Apple. Мы будем оценивать её в соответствии с нашими стандартными процедурами, — передаёт ТАСС.

Ранее аналогичные требования выдвинули компании Spotify и Rakuten. Их представители заявили, что «яблочный» магазин приложений, являясь монополистом, навязывает разработчикам невыгодные условия, в частности комиссию за покупки в 30%. Только за счёт этих сборов Apple зарабатывает около $1 млрд в год.

Руководство Telegram также считает, что Apple препятствует инновациям из-за своего монопольного положения на рынке. Разработчики мессенджера напомнили о ситуации, произошедшей в 2016 году. Тогда Telegram собирался запустить игровую платформу, однако в Apple заявили, что эта инициатива противоречит правилам App Store.

Ранее NEWS.ru приводил заявление сооснователя Telegram Павла Дурова, перечислившего семь негативных факторов политики App Store.