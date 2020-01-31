https://static.news.ru/photo/443f7482-4446-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Европейского Союза проголосовал за то, чтобы обязать производителей мобильных телефонов перейти на стандартные порты заряжания устройств. Депутаты отклонили протест Apple и других технологических компаний.

Новые правила обяжут производителей, поставляющих свои устройства в Европу, оборудовать мобильные телефоны, планшеты, электронные книги, фотоаппараты и смарт-часы поддержкой «стандартных зарядных устройств».

Скорее всего, это будет новый стандарт USB-C или что-то в этом роде. Значит, Apple придётся изменить порт, используемый на iPhone, — пишет британская газета Independent.

Европарламент принял инициативу при подавляющем большинстве — 582 голосах против 10. Необходимость введения стандарта объяснили удобством потребителей и снижением отходов от электронных устройств.

Как писал NEWS.ru, заседание 31 января стало последним для британских депутатов парламента ЕС. Страна покидает Евросоюз после 47 лет членства.