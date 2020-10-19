Эксперт рассказал о стороннем доступе к камере смартфона

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Стоимость места в очереди за новыми iPhone 12 в этом году оказалась дешевле прошлогодней примерно в пять раз.

Сейчас через электронные объявления можно купить позицию в очереди перед центральным Re:Store на Тверской улице по цене от 9,9 тыс. до 100 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе сервиса объявлений «Авито»....