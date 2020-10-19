Эксперт рассказал о стороннем доступе к камере смартфона

Единственная ситуация, когда доступ к камере смартфона может получить посторонний человек, возникает при попадании в гаджет вредоносных программ. Об этом заявил руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.
По словам эксперта, в такой ситуации камера будет делать фотографии, а злоумышленники смогут шантажировать полученными снимками владельца устройства,
Вероятность того, что ваша камера телефона интересна корпорациям-производителям оборудования или приложениям вроде Instagram, близка к нулю. Шпионом скорее может оказаться с виду безобидное приложение (например, органайзер или фонарик), которое на самом деле является замаскированным зловредом, — подчеркнул Куканов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при пользовании мобильным телефоном необходимо соблюдать ряд простых правил, например, осторожно записывать данные контактов. Как пояснил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, память мобильного телефона — это место высокой концентрации персональных данных. Именно поэтому важно не указывать в телефонной книге полные данные близких людей или знакомых.