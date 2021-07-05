Эксперт рассказал, как определить местонахождение человека по телефону

Директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, как можно с помощью телефона определить, где находится собеседник. При этом существуют как законные варианты, так и нелегальные, пишет агентство ПРАЙМ.

Легальным способом являются услуги оператора связи, такие, как «радар», «локатор», которые с помощью USSD-запроса определяют местонахождение телефона.

Некоторые мессенджеры имеют опцию «направить геолокацию» человека, который находится в данный момент на связи. Также есть услуга «родительский контроль», позволяющая следить за своим ребёнком.

Также можно обратиться к операторам, чтобы найти пользователя, как это делается для программы Liza Alert, что позволяет находить потерявшихся людей.

Как сообщалось ранее, жара является главной опасностью для смартфона летом, считает научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков. Когда столбик термометра поднимается выше 30 градусов Цельсия, устройство может перегреться.