Эксперт рассказал, что уменьшает срок службы смартфона

https://static.news.ru/photo/36019a92-2d27-11eb-bbac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заявил, что работа смартфона завершается быстрее, чем ожидается, при выведении из строя аккумулятора. По его словам, аккумулятор практически не подлежит самостоятельной замене, поэтому владельцы гаджетов вынуждены их менять.

Срок службы батарейки сокращается, если смартфон используют при высоких температурах. Например, если заряжать смартфон мощной «быстрой» зарядкой и одновременно разговаривать по Zoom, температура устройства может существенно повыситься, что зачастую приводит к повреждениям аккумулятора, — отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Ещё одним поводом для замены гаджета Гриценко назвал выход из строя OLED-экрана. Он выгорает примерно за 3–4 года, если работает на повышенной яркости.

Из очевидных причин, которые сокращают срок службы смартфонов — небрежное обращение, падения, попадание влаги внутрь смартфонов. Даже на водозащищённом смартфоне через слот для SIM-карты вода может попасть внутрь, если вокруг прокладки скопится пыль или грязь, — пояснил эксперт.

Гриценко добавил, что для сохранности батареи необходимо не допускать её полного разряда, использовать режим сбережения ресурса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил: в 2021 году у владельцев старых смартфонов возникнут некоторые проблемы. По его словам, речь идёт о гаджетах с Android, поддерживающих версию ОС 7.1.1 и более ранние. Эксперт отметил, что их хозяева лишатся доступа к более трети сайтов.