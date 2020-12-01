Эксперт объяснила, как в смартфоне спрятать приватные данные

https://static.news.ru/photo/526bcf18-342f-11eb-a0e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая заявила, что скрыть в телефоне от посторонних глаз папку с приватными данными достаточно легко.

По её словам, в смартфонах на ОС Android для этого можно воспользоваться диспетчером файлов (File Manager), сообщает агентство ПРАЙМ.

В смартфонах на iOS можно скрывать фото и видео просто в настройках медиафайлов. Для этого нужно выбрать фото, нажать «Поделиться», а далее выбрать функцию «Скрыть». Также для таких задач можно воспользоваться сторонними приложениями, — отметила эксперт.

Она уточнила, что скрытые папки и файлы не станут надёжной защитой данных. Названным способом можно только спрятать информацию от близких, которые «заглядывают» в телефон без спроса. И то не всегда — если гаджет подключить к компьютеру, можно увидеть все папки и их содержимое, добавила Рудая.

Защитить личную информацию лучше всего с помощью пароля на смартфоне. Поможет и создание папки с паролем. Для этого надо использовать сторонние приложения, к примеру, ES Проводник.

Для пароля стоит использовать длинные фразы с цифрами и спецсимволами. Удобно придумывать длинные словосочетания и использовать их в качестве пароля. Также для хранения файлов можно воспользоваться облачным хранилищем, — подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт Екатерина Рудая заявила: нет смысла создавать скрытые настройки для дополнительной защиты смартфона. По её словам, гаджет по умолчанию настороженно относится ко всем сторонним приложениям. При этом существуют некоторые настройки, которые можно использовать. Она добавила, что помехой для хакеров также может оказаться ПИН-код на SIM-карту телефона.