Эксперт назвал явные признаки взлома смартфона

Заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что о «проникновении» хакеров в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Одним из главных признаков взлома является быстрая скорость разрядки, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Если он стал быстрее садиться, возможно, в нём поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор, — пояснил Косарим.

Он добавил, что на взлом может указывать появление новых приложений, которые невозможно закрыть или удалить. Также об активности киберпретупников могут говорить автоотключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание денег со счёта.

Ранее стало известно, что спутниковая система навигации GPS необходима для корректной работы большинства приложений на смартфоне. Об этом заявил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. При этом отключение геолокации не спасёт владельца гаджета от слежки, отметил он.