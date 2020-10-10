Эксперт назвал срок «активной жизни» смартфона

https://static.news.ru/photo/7d803bf0-0c23-11eb-9253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин заявил, что смартфоны следует менять примерно раз в три года. По его словам, такой срок обусловлен ограниченными возможностями батареи.

Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трём годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями, — отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он считает, что пользователи перестали обращать внимание на характеристики и дизайн гаджета, поскольку для них «всё стало одинаковым». При этом три года для современных смартфонов - большой срок. Дальше при использовании гаджета придётся довольствоваться меньшим периодом его работы без подзарядки, поскольку батарея деградирует.

Некоторые пользуются больше трёх лет, и на этот срок большинство смартфонов не рассчитаны. В первую очередь не рассчитан аккумулятор, — пояснил Рябинин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал несколько верных признаков необходимости замены сим-карты. По его словам, об этом могут сигнализировать ухудшение качества связи, невозможность добавить контакт на телефоне из-за исчерпанного лимита, а также если сим-карта не поддерживает технологию 4G. Обновлять сим-карту желательно один-два раза в год и не стесняйтесь её менять при покупке нового телефона.