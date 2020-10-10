Эксперт рассказал, как узнать, что сим-карта требует замены

https://static.news.ru/photo/8015c0de-0b5a-11eb-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что есть несколько верных признаков того, что сим-карту надо менять. По его словам, об этом могут сигнализировать ухудшение качества связи, невозможность добавить контакт на телефоне из-за исчерпанного лимита, а также если сим-карта не поддерживает технологию 4G.

Обновлять сим-карту желательно один-два раза в год и не стесняйтесь её менять при покупке нового телефона, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он также добавил, что некоторые люди при ухудшении связи на сотовом телефоне в первую очередь винят в этом сам гаджет. Однако это не всегда так. Обновите симку и, возможно, вам не придётся менять номер телефона или тариф, подчеркнул Щельцин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалист Роскачества Алеся Боровикова заявила: в случае повышенного расхода мобильного трафика необходимо проверить смартфон на наличие вирусов. По её словам, если случилась такая напасть, нужно сразу отключить Интернет и сам мобильный телефон. После этого следует вынуть из телефона сим-карту и проверить антивирусом через Wi-Fi уже «пустой» смартфон.