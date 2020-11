Эксперт назвал смартфоны, наиболее подверженные слежке

https://static.news.ru/photo/c1f90742-1d73-11eb-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин заявил, что чаще всего следят за смартфонами под управлением ОС Android. При этом, по его словам, профессионалы без проблем могут отследить почти любой смартфон.

Для данных целей используются и стандартные утилиты, и специализированные программы, которые достаточно легко внедрить на любое устройство, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ. Он напомнил, что статистика 2020 года показывает практически неизменное превосходство на рынке устройств под управлением ОС Android. Их доля составляет 70–71%.

Почти все производители мобильных устройств используют эту операционную систему в своих смартфонах. Именно из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников, — подчеркнул Аверин.

Он уточнил, что владельцам устройств с iOS радоваться не надо. Ситуация с их гаджетами тоже не идеальна. Несмотря на уверения Apple в максимальной безопасности, казусы случаются. Так, время от времени из «облака» происходят утечки пользовательских данных, напомнил эксперт.

Аверин добавил, что перед попыткой слежения со стороны рядового пользователя все смартфоны в более или менее равной степени защищены. Тем же пользователям гаджетов, которые опасаются преследования со стороны злоумышленников, эксперт советует отдавать предпочтение аппаратам со съёмным аккумулятором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты перечислили программы, которые не рекомендуется устанавливать на телефон и лучше удалить, если они были скачаны. К таким приложениям относятся Crush Car, Rolling Scroll, Shoot Them, Helicopter Attack — New, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Plant Monster, Find Hidden, Flying Skateboard, Iron it, Find the Differences — Puzzle Game, Shooting Run, Jump Jump, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue.