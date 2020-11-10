Apple представила первый MacBook с собственным процессором

https://static.news.ru/photo/5c978a98-2388-11eb-9039-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Компания Apple представила широкой публике первый компьютере Mac на собственном процессоре. Презентация новинок прошла в прямом эфире на сайте компании.

Первым MacBook Air стал компьютер с процессором M1 на базе собственных чипов с архитектурой ARM. Ноутбук «мощнее, чем 98%» других аналогичных устройств от других производителей, которые были проданы прошлом году.

Apple также показала новый MacBook Pro, который работает до 20 часов на одном заряде, оснащён до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной.

Мероприятие по представлению нового Mac проходило под девизом One more thing («Ещё одна штука» — традиционная фраза основателя Apple Стива Джобса во время презентаций). Оно было приурочено к отказу Apple от процессоров Intel в своих компьютерах.

Предыдущая презентация Apple состоялась 13 октября. Тогда компания представила смартфоны iPhone 12. Инсайдеры также сообщали о новых полноразмерных наушниках AirPods Studio и маячках AirTags, но их так и не показали.

Как писал NEWS.ru, ранее в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассказали, что новое приложение Nightware к часам Apple Watch способно избавить их владельцев от ночных кошмаров.