Apple Watch можно будет применять для борьбы с кошмарами

https://static.news.ru/photo/4e0512f0-22a4-11eb-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новое приложение Nightware к часам Apple Watch позволит избавиться от ночных кошмаров. Об этом сообщило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Программное обеспечение, установленное на Apple Watch, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. После этого статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями, сообщает управление.

Если Nightware обнаружит по этим показателям, что пользователю снится кошмар, часы начнут вибрировать. Это прервёт неприятное сновидение.

Как писал NEWS.ru, компания Apple запустила в России функцию электрокардиограммы в Apple Watch. Часы имели возможность сделать ЭКГ и раньше, но на территории РФ она была заблокирована.

Приложение «ЭКГ» появилось на часах Apple Watch Series 4 и новее после обновления до watchOS 7.1. Владельцы устройства могут самостоятельно снимать кардиограмму с запястья, а при учащённом или нерегулярном сердцебиении часы будут записывать сердечный ритм и присылать соответствующие уведомления, которые помогут выявить симптомы мерцательной аритмии, приводящей к сердечному приступу.