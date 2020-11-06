ЭКГ на Apple Watch заработало в России

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Компания Apple запустила в России функцию электрокардиограммы в Apple Watch. Часы имели возможность сделать ЭКГ и раньше, но на территории РФ она была заблокирована.

Приложение «ЭКГ» появилось на часах Apple Watch Series 4 и новее после обновления до watchOS 7.1. Владельцы устройства могут самостоятельно снимать кардиограмму с запястья, а при учащённом или нерегулярном сердцебиении часы будут записывать сердечный ритм и присылать соответствующие уведомления, которые помогут выявить симптомы мерцательной аритмии, приводящей к сердечному приступу.

Функция получила сертификат Росздравнадзора, но часы не являются медицинским устройством. Это значит, что результаты такого ЭКГ нельзя использовать для медицинских целей и постановки диагноза, говорится на сайте корпорации.

Ранее эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой. Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты. Для этого необходима мощность в 5 ватт. Отмечается, что iPhone 12 поддерживает приёмник индуктивной зарядки и встроенный передатчик, писал NEWS.ru.