Презентация новых iPhone на Apple Event: онлайн-трансляция

Каждый год во время сентябрьских презентаций компания выпускает новую версию флагманского iPhone, но в этот раз релиз может задержаться. Тем не менее пользователей ждёт множество приятных обновлений. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией презентация проходит в записи так же, как и WWDC ранее в этом году.

Каждый год во время сентябрьских презентаций компания выпускает новую версию флагманского iPhone, но в этот раз релиз может задержаться. Тем не менее пользователей ждёт множество приятных обновлений. В связи со...