Презентация новых iPhone на Apple Event: онлайн-трансляция

13 октября в 20:00 по московскому времени начнётся вторая за осень 2020 года презентация Apple. По слухам, на мероприятии покажут новые смартфоны iPhone 12, а также наушники AirPods Studio и маячки AirTags. NEWS.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию Apple Event.
Из-за коронавируса уже третья презентация корпорации пройдёт в записи. Пользователи ждали новые iPhone ещё на большой презентации, которая состоялась 15 сентября, однако в Купертино ограничились демонстрацией новых iPad, Apple Watch, а также сервисов Apple Fitness+ и Apple One. Источники СМИ сообщали, что обновлённые смартфоны покажут именно на Apple Event, слоган которого на русском языке звучит как «Новости скорости».
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