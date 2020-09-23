Презентация iPhone 12 может состояться уже 13 октября

https://static.news.ru/photo/e637bab4-fd9c-11ea-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Компания Apple может представить iPhone 12 уже 13 октября в рамках специального мероприятия, предзаказ на смартфон станет доступен 16 октября.

Соответствующую информацию представил портал Apple Insider со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, вместе со смартфонами ожидается премьера меток AirTag и полноразмерных беспроводных наушников AirPods Studio.

Кроме того, в ближайшее время ожидается запуск iPhone 5G.

Ранее NEWS.ru писал, что дизайнер и разработчик под никнеймом Traf опубликовал в Twitter скриншот своей домашней страницы в iOS. Пользователям социальной сети так понравились самодельные иконки, что вскоре предприимчивый разработчик создал отдельный сайт и стал их продавать.

В течение первых двух часов работы Traf сумел заработать свыше $5 тысяч. Через некоторое время сумма его заработка составила $9240 от 330 покупателей.