Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

https://static.news.ru/photo/64a40c5e-a1a4-11ea-81c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Apple объявила о старте продаж в США сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XR. Пользователи таким образом могут сэкономить на покупке «яблочных» аппаратов от $100.

Восстановленный iPhone XR объёмом 64 Гб обойдётся юзерам в $499 (текущая цена нового смартфона составляет $599), в то время как девайс со 128 Гб — в $539 (стоимость нового — $649).

Отремонтированные смартфоны доступны в более ограниченном ассортименте цветов, но при этом Apple предлагает пользователям iPhone XR ёмкостью 256 Гб, который компания перестала производить с сентября 2019 года.

Все восстановленные телефоны поставляются с годовой гарантией, а также с новыми аккумулятором и корпусом. Как утверждает Apple, устройства также протестированы специалистами компании и упакованы в новую коробку в комплекте с аксессуарами и кабелями.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple за первый квартал 2020 года отгрузила 19,5 млн единиц iPhone 11. Это позволило устройству стать самым популярным смартфоном начала года.