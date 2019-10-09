https://static.news.ru/photo/fc9a5ebc-ea77-11e9-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Tai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Apple запустит массовое производство гарнитуры дополненной реальности в конце 2019 года. В продажу новое устройство компании должно поступить во втором квартале 2020 года.

По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple будет сотрудничать со сторонними брендами, чтобы выпустить свой первый головной AR-продукт. Главным поставщиком шасси станет китайская компания Changying Precision.

AR-очки будут продаваться как аксессуар для iPhone, и в первую очередь они будут выполнять роль дисплея, выгружая данные на смартфон по беспроводной связи. Сама Apple стремится сделать гарнитуру тонкой и лёгкой.

Ранее News.ru писал, что пользователи обнаружили информацию о предполагаемом AR-проекте во внутренней сборке iOS 13. Найденное приложение STARTester предназначено для активации головной гарнитуры и копирования функциональных возможностей AR-устройства на iPhone для тестирования. Внутренний файл README также раскрывает кодовое название проекта — Garta.