Apple запустит массовое производство гарнитуры дополненной реальности в конце 2019 года. В продажу новое устройство компании должно поступить во втором квартале 2020 года.
По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple будет сотрудничать со сторонними брендами, чтобы выпустить свой первый головной AR-продукт. Главным поставщиком шасси станет китайская компания Changying Precision.
AR-очки
Ранее News.ru писал, что пользователи обнаружили информацию о предполагаемом AR-проекте во внутренней сборке iOS 13. Найденное приложение STARTester предназначено для активации головной гарнитуры и копирования функциональных возможностей AR-устройства на iPhone для тестирования. Внутренний файл README также раскрывает кодовое название проекта — Garta.
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