Аналитик назвал характеристики iPhone SE нового поколения

https://static.news.ru/photo/2e76247c-93d5-11eb-935c-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com

Дизайн и диагональ дисплея смартфона iPhone SE следующего поколения не изменятся. По внешнему виду устройство будет напоминать iPhone 8. Об этом заявил аналитик Росс Янг.

Гаджет может получить поддержку сетей 5G. Серьёзные изменения ожидаются через поколение. Тогда смартфон может быть оснащён дисплеем размера 6,1-дюйма, в который будет врезана фронтальная камера.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

Инсайдеры придерживаются такой же точки зрения: в этом году iPhone SE не получит каких-либо существенных изменений, а презентация новой версии состоится лишь в 2022 году. Какой-либо серьёзный апгрейд устройство получит ещё через год.

Ранее IT-специалист Дэниел Айвс спрогнозировал выпуск iPhone 13 в начале осени. Исходя из открытых данных, гаджеты будут анонсироваться к третьей неделе сентября. Может быть, премьера некоторых версий IPhone будет сдвинута и пройдёт в октябре. Это произойдёт, если специалисты не успеют сделать доработку устройств.

Как писал NEWS.ru, в новых смартфонах Apple можно отказаться от обязательной установки российского софта. При первой настройке пользователю предлагается установить российское программное обеспечение, для этого он перенаправляется в специальную коллекцию приложений App Store, где можно выбрать для установки «Яндекс Браузер», голосовой ассистент «Маруся» или другие программы, но это окно можно закрыть. У производителей Android-смартфонов нет такой опции.