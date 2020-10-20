Адвокат рассказала, как избавиться от слежки по геолокации

https://static.news.ru/photo/c34e86ac-1338-11eb-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Элеонора Абеле заявила, что мотивы для слежки за пользователем смартфона по геолокации, как правило, носят коммерческий и частный характер. По её словам, наблюдение могут вести компании, которым владелец гаджета сам разрешает это делать при установке мобильных приложений.

Использовать слежку могут иностранные компании через официальные гугл-приложения, отметила юрист в беседе с агентством ПРАЙМ. Она добавила, что давать доступ к своей геолокации следует не всем.

Чтобы не допустить слежки по геолокации, лучше без надобности не включать GPS на смартфоне и отключить все геометки в настройках камеры. Когда устанавливаете приложения, часто случается, что появляется настойчивое предложение согласиться на определение местоположения, — подчеркнула адвокат.

При этом Абеле допустила, что отслеживание местоположения иногда может оказаться полезным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слежку на смартфоне можно отключить, однако не получится убрать такую возможность для спецслужб, если пользователь гаджета представляет для них интерес. Об этом заявил руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток. Эксперт считает, что удастся отключить слежку со стороны тех, кто следит за абонентами в рекламных целях, если удалить некоторые приложения.