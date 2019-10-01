https://static.news.ru/photo/8541858e-e44b-11e9-890b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

Исследователь вредоносного программного обеспечения ESET Лукас Стефанко обнаружил в онлайн-магазине Google Play 172 заражённых приложения. В общей сложности их установили более 350 млн раз.

Android Security Monthly Recap #9



Review of harmful apps found on Google Play in September 2019



Summary: 172 apps with over 335,952,400 installs https://t.co/6plz04x2Ce pic.twitter.com/PfJf4ueBF5 — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 1 октября 2019 г.

Большее число загрузок пришлось на рекламное ПО (adware) — 300,6 млн. За ним следуют скрытые рекламные объявления (14,55 млн) и платные СМС-подписки премиум-класса (472 тысячи). Стефанко исследовал магазин в сентябре 2019 года, поэтому сейчас статистика некоторых приложений могла измениться.

По словам исследователя, компания убрала из Google Play большинство найденных приложений.

В середине сентября News.ru сообщил, что более 900 приложений-фонариков в Google Play запрашивали у пользователей доступ к разным функциям и данным смартфонов. Программное обеспечение в среднем запрашивает 25 разрешений. Среди них — доступ к данным и записи контактов, а также к записи звука. Полученную информацию могут использовать не только разработчики, но и рекламодатели для процесса монетизации.