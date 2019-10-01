Большее число загрузок пришлось на рекламное ПО (adware) — 300,6 млн. За ним следуют скрытые рекламные объявления (14,55 млн) и платные СМС-подписки премиум-класса (472 тысячи). Стефанко исследовал магазин в сентябре 2019 года, поэтому сейчас статистика некоторых приложений могла измениться.
По словам исследователя, компания убрала из Google Play большинство найденных приложений.
В середине сентября News.ru сообщил, что более 900 приложений-фонариков в Google Play запрашивали у пользователей доступ к разным функциям и данным смартфонов. Программное обеспечение в среднем запрашивает 25 разрешений. Среди них — доступ к данным и записи контактов, а также к записи звука. Полученную информацию могут использовать не только разработчики, но и рекламодатели для процесса монетизации.