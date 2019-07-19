https://static.news.ru/photo/8c92dda2-aa0c-11e9-8bb9-fa163e074e61_1024.jpg Зинедин Зидан Фото: /www.imago-images.de/Global Look Press

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.

Как сообщает Marca , новичок «сливочных» бельгиец Эден Азар, бразилец Винисиус Жуниор и француз Карим Бензема составят трио атаки мадридцев. При этом команда будет играть по схеме 4-3-3.

Зидан видит 28-летнего Азара на левом фланге, Винисиуса — на правом. Бензема рассматривается как главный форвард.

Прошлый сезон Ла Лиги «Реал» завершил на третьей строчке турнирной таблицы с 68 очками.

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