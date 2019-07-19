Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
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Зидан видит 28-летнего Азара на левом фланге, Винисиуса — на правом. Бензема рассматривается как главный форвард.
Прошлый сезон Ла Лиги «Реал» завершил на третьей строчке турнирной таблицы с 68 очками.
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления полузащитника национальной команды Дениса Черышева, писал News.ru.