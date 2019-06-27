News.ru рассказывает, каким образом и когда в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть внедрена система видеопомощи арбитрам (VAR) и как она вообще функционирует.

Бродкастер, подрядчик, провайдер

Для начала напомним, что система VAR была впервые опробована на Кубке конфедераций-2017 в России, а затем активно использовалась на прошлогоднем чемпионате мира в нашей стране. Ряд национальных чемпионатов уже использует эту систему, а в российском футболе она применялась в прошедшем сезоне на полуфинальных и финальном матчах Кубка России.

В работе системы VAR есть три звена: бродкастер (или вещатель), который создаёт телевизионную «картинку», подрядчик, отвечающий за работу VAR-центров, передачу телесигнала видеорефери, и провайдер, в обязательном порядке имеющий лицензию Международной федерации футбола (ФИФА), контролирующий соблюдение технологии VAR и отвечающий за судейское оборудование. Если по первому звену альтернативы изначально не было (единственный вещатель РПЛ — «Матч ТВ»), то на роль остальных двух претендовали пять кандидатов. В итоге их осталось два — «Ростелеком» и «Матч ТВ».

Премьер-лига на общем собрании решила, что судейское оборудование (то есть третье звено) обеспечит давно работающая с ФИФА и УЕФА система Hawk Eye, а за доставку телесигнала видеоарбитрам будет отвечать «Ростелеком». Стоит отметить, что эта компания уже наработала значительный опыт использования системы VAR, поскольку являлась партнёром ФИФА во время чемпионата мира-2018 в России. Поэтому «Ростелеком» вместе с компанией «ПТС» готов организовать функционирование VAR в Российской премьер-лиге прямо со старта нового сезона, в то время как «Матч ТВ» необходимо четыре месяца, чтобы построить и оборудовать специальный VAR-центр, в котором видеорефери будут работать удалённо, а не со стадионов.

Известный журналист Василий Уткин в своём Telegram дал такой комментарий по этому поводу.

Неожиданно в тендер включился «Матч!». Его предложение всерьёз рассматривается, хотя стоит оно на полста миллионов рублей дороже, и канал готов начать работу к ноябрю... Во всех европейских странах работа VAR происходит на технике Hawk Eye — это часть концерна Sony. «Хок Ай» первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. «Матч!» предполагает просто использовать видеоповторы трансляции, — написал Уткин.

Считаю, что система VAR нужна, но чтобы не каждый игровой момент просматривался, а только те, которые касаются взятия ворот, офсайда. Потому что часто бывает, когда на поле игрок находится в положении вне игры, это не может быть очевидно для арбитра, а видеоассистент помогает. Пускай даже будут какие-то остановки в игре, но зато всё будет справедливо. Готовы ли в нашей стране судьи к введению этой системы? А что там готовиться? Я не вижу здесь ничего сложного. Арбитру даже будет легче посмотреть и принять решение. Роман Павлюченко бывший форвард сборной России

В целом в РПЛ не все клубы, в отличие от арбитров, готовы к нововведениям. Маленькие клубы опасаются, что их бюджеты не потянут взносы на VAR. По предварительным оценкам, как сообщает « Коммерсант », это около 500–700 млн рублей на три сезона (на всю лигу).

Дюков: кому нужен скандал с VAR?

В среду, после окончания очередного исполкома Российского футбольного союза (РФС), президенту организации Александру Дюкову на пресс-конференции среди прочих были заданы вопросы и касательно нюансов введения VAR в российском футболе.

— Ставим задачу, чтобы уже с первых туров нового чемпионата хотя бы в нескольких матчах применялась система VAR, — заявил Дюков. — Премьер-лигой создана рабочая группа, которая отвечает за проведение тендера на определение подрядчика. Насколько я знаю, на эту роль есть два претендента, и с одним из них РФС заключит соглашение. А оплату услуг подрядчика через РФС будет производить премьер-лига.

— Верна ли информация, что на общем собрании РПЛ было высказано единодушное мнение в пользу «Ростелекома» в качестве подрядчика для реализации системы VAR, а за «Матч ТВ» выступает РФС?

— Это не совсем так. Проводится тендер, который бывает эффективным тогда, когда соблюдаются принципы равенства прав для всех его участников. Не говорю, что была совершена какая-то ошибка, нет, такова была объективная ситуация: в начале проведения тендера участвующие компании оказались не в равных условиях. Поэтому всё, что делается сейчас, имеет целью уравнять позиции участников тендера. А победит тот, кто предложит лучшее решение. Деньги платит премьер-лига, поэтому это будет её решение. А РФС должен проследить за соблюдением всех технических требований. Как можно навязывать какое-то решение премьер-лиге, если деньги на реализацию проекта VAR платят клубы?

— Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в случае победы в тендере «Матч ТВ» может возникнуть конфликт интересов...

— Прошу прощения, а в чём может быть конфликт интересов? Если он есть, то это плохо, но скажите, в чём он заключается? Есть пример испанской лиги, где компания, которой принадлежат телевизионные права на трансляции матчей, обеспечивает и функционирование системы VAR. Да, есть такой прецедент.

— Конфликт интересов в том, что «Матч ТВ» принадлежит «Газпром-Медиа», дочерней компании «Газпрома», который, как известно, спонсирует петербургский «Зенит».

— Так какое у вас предложение? «Газпрому» выйти из «Газпром-Медиа»? Или «Матч ТВ» должен прекратить транслировать игры РПЛ? Тогда вопрос — кто будет их транслировать? Есть, кстати, ещё футбольный клуб «Оренбург», который тоже находится в партнёрских отношениях с компанией «Газпром».

— Конфликт в том, что фактически «зенитовская картинка» попадает на мониторы судей, работающих в системе VAR.

— Ещё раз: есть определённые требования к компании, которая отвечает за телетрансляции. Телекамеры и всё прочее. То есть всё в руках операторов, за которых отвечает подрядчик VAR. И дальше уже работа телеоператоров: что они показывают, с каких камер, какие ракурсы, какие повторы. С вашей точки зрения, «Зенит» даёт команду этим операторам, которые вводят в заблуждение видеоарбитров, показывая им не то, что было на поле на самом деле.

— Ну, например, видеоповтор спорного момента вдруг может куда-то пропасть.

— Неужели вы думаете, что подобная ситуация останется незамеченной и что кому-то нужен такой скандал? Наверное, нет. Теоретически, конечно, это возможно, но лично я в это не верю.

Все дороги ведут... в глаз? Ястребиный

Президент РФС в вероятность подобного подлога не верит, а вот у Василия Уткина есть основания думать иначе:

Лишь в одной стране, в Испании, широко известный пример, год работала система VAR, которую делал для лиги бродкастер (показчик) турнира, компания Mediapro. И сейчас отказались. Почему? Потому что бродкастер не независим. У него вполне может быть свой интерес — взвинтить интригу, например. Паранойя? Сродни. Но в Испании судейство — крайне болезненный вопрос. Противостояние «Реала» и «Барсы», по любому спорному поводу пресса строго пополам... Нельзя. Отказались. А в России? А в России бродкастер прямо аффилирован с участником соревнований, между прочим. Через «Газпром». Красивая история выгорает, правда? — вопрошает Уткин в своём Telegram .

Добавим, что испанский высший дивизион — Ла Лига — после отказа от сотрудничества с каталонским телевещателем Mediapro близка к заключению контракта с Hawk Eye. Все дороги ведут не в бровь, а в глаз (ястребиный)?

Впрочем, РФС, судя по всему, пока не готов с этим согласиться. Ведь если тендер всё-таки выиграет «Матч ТВ», то в роли провайдера, по всей вероятности, выступит бельгийская компания EVS, тоже имеющая лицензию ФИФА и сотрудничавшая в прошлом сезоне с той же Ла Лигой.

Система видеоповторов нужна не только в России, а во всём мире. Только её нужно совершенствовать. Ко всему новому всегда очень тяжело привыкать, местами теряется динамика игры, но сколько случаев, когда это помогало командам! Нашим судьям нужно учиться работать с системой. Мы же не отсталые люди — наоборот, у нас передовые IT-специалисты, которые помогут вывести VAR на новый уровень. Бояться ничего не надо, необходимо браться и идти в ногу со временем. Валерий Масалитин бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»

Идти в ногу со временем в случае с внедрением системы VAR нужно даже в буквальном смысле слова. Потому что его, времени, до старта нового сезона осталось совсем мало. В первый июльский уик-энд состоится матч между питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом» за ОЛИМП-Суперкубок России, ещё через неделю стартует и чемпионат РПЛ. Будут ли на первых же матчах нового сезона работать видеопомощники арбитров — большой вопрос.